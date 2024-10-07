СК возбудил дело против украинских боевиков, причастных к обстрелам Курской области

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В отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу эвакуационных пунктов в Курской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Следователи установили, что обстрел эвакуационных пунктов в Курской области совершили боевики из состава 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады и других украинских военизированных групп.

Обстрел производился с территории Большесолдатского района Курской области с использованием реактивных систем залпового огня. В результате обстрела были повреждены жилые дома, автомобили и объекты социальной инфраструктуры, уточнило ведомство.

Дело инициировано Главным военным СУ СК Российской Федерации. В качестве оснований были использованы признаки преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 ("Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти") и пунктами "а" и "в" части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ ("Террористический акт").

Также СК возбудил дело против боевиков, убивших троих мирных жителей Курской области. СК установил, что 11 августа украинские военные из 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады теробороны, а также других военизированных групп, были на территории Суджанского района. Там, используя огнестрельное оружие, они убили двух женщин и одного мужчину.