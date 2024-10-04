СК возбудил дело в отношении наемника ВСУ из Грузии за преступления в Курской области

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Грузии Рати Бурудли, причастного к преступлениям против жителей Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Он подозревается в целом ряде тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве и покушении на убийство, террористическом акте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконном пересечении госграницы России.

По данным следствия, Бурудли и иные представители наемнических формирований ВСУ в первой половине августа незаконно пересекли российскую границу и вторглись на территорию Курской области. Там они совершали действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения.

В настоящее время следователи устанавливают местонахождение фигуранта и его соучастников.

Бои с украинскими войсками идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Ранее в российский суд поступило уголовное дело в отношении командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады Украины полковника Александра Келембета (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он заочно обвиняется в совершении террористического акта в Херсонской области, к результате которого погибли 10 человек, еще 11 пострадали.