Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Финляндии к 14 годам колонии

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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил наемника из Финляндии Рику Аримы к 14 годам лишения свободы. Причиной для этого послужило его участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

По данным суда, в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года Аримы являлся участником батальона "Интернационального легиона обороны Украины". В качестве вознаграждения за участие в боевых действиях он получил более 1,5 миллиона рублей.

Таким образом, 32-летний финляндец был признан виновным по статье об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. В соответствии с решением суда, ему предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее американский пенсионер Стефан Хаббард, обвиняемый в наемничестве, признался в участии в военном конфликте с Россией на стороне Украины за денежное вознаграждение, согласившись таким образом с предъявленными ему обвинениями. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.