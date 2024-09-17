СК России заочно приговорил к 14 годам колонии воевавшего за ВСУ наемника из Алжира

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Алжирец Кусеилу Луадахи заочно приговорен к 14 годам тюрьмы за участие в военных действиях против Вооруженных сил России в качестве наемника на стороне ВСУ. Об этом сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет.

По информации следствия, Луадахи в период с марта 2022 года по июнь 2024 года за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. Также известно, что он вступил в военизированное формирование "Интернациональный легион территориальной обороны Украины", где прошел военную и стратегическую подготовку.

Луадахи был объявлен в международный розыск.

Ранее СК заочно приговорил американского наемника Малдонадо Майкла Пола к 14 годам за наемничество на стороне ВСУ. Малдонадо за денежное вознаграждение в период с июля 2022 года по февраль 2024 года принимал участие в военных действиях против ВС РФ. Его также объявили в розыск.