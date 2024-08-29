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Россия скрупулезно собирает сведения о наемниках ВСУ. Специалистам удалось идентифицировать уже более 4 тысяч наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

Он уточнил, что по ряду из них были завершены заочные расследования. По словам Мирошника, любые боевики понесут ответственность за преступления.

"Этим людям в какое-то время придется постоянно оглядываться. Они будут все время находиться под пристальным вниманием. Я думаю, информация об их преступлениях будет известна во многих странах мира, и будет понятно, с кем имеет дело сегодня не только Украина, но и ЧВК", – отметил дипломат.

По его словам, иностранные наемники зачастую являются психопатами, которые не способны соблюдать принципы международного гуманитарного права. У них есть склонности к насилию, убийствам, издевательствам над мирными жителями и мародерству.

Ранее воюющий за ВСУ американский наемник Деве Калеб Виктор был заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Сейчас он объявлен в международный розыск. Как установило следствие, Деве прибыл на Украину не раньше сентября 2022 года и участвовал в боевых действиях против ВС РФ.

Вместе с тем, по данным СМИ, иностранные наемники становятся в ВСУ командирами из-за острого дефицита кадров. При этом они также не отличаются высоким профессионализмом в военном деле, отмечают журналисты. Им мешает языковой барьер и нежелание подчиняться.

