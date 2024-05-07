ТАСС: в РФ заочно арестованы трое наемников из США, Израиля и Молдавии

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Российские следователи объявили в федеральный и международный розыск бывшего морского пехотинца из США Троя Оффенбекера, гражданина Израиля Дениса Десятника и уроженца Кишинева Станислава Гибадулина, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, трое участников "Интернационального легиона" сейчас скрываются от органов предварительного следствия в рамках уголовного дела о наемничестве. Они заочно арестованы московским судом.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Его обвиняют в преступлениях, при которых погибли и пострадали десятки мирных граждан.

До этого Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трех полковников украинской армии в рамках расследования дела о массовых убийствах. Речь идет о Павле Федосеенко, Федоре Ярошевиче и Андрее Матвиишине.