Россия объявила в розыск Владимира Зеленского

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МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского. Статья, по которой разыскивается украинский лидер, не разглашается.

"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", – говорится в базе розыска министерства внутренних де России.

Также указано место рождения разыскиваемого – Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива. Им обоим предъявили заочное обвинение в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в ДНР и ЛНР. При этом в базе не указано, по какой статье разыскивают Шлапака и Кубиву.

До этого МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) и депутата Верховной рады Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

