Суд арестовал экс-адвоката Новикова по обвинению в фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/Елена Афонина (Илья Новиков признан в РФ иноагентом)

Гагаринский суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом) по статье о фейках о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Уточняется, что арест продлится 2 месяца с момента экстрадиции или депортации на территорию РФ или с фактического задержания Новикова в стране. Бывший адвокат обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации").

1 декабря 2022 года МВД РФ объявило Новикова в розыск. Основанием стала статья Уголовного кодекса. В тот момент другие подробности не приводились.

Летом прошлого года столичная Адвокатская палата лишила Новикова статуса адвоката в связи с его недостойным поведением и действиями, направленными на подрыв доверия. Согласно документу, он лишился своего статуса на два года, после чего можно повторно сдать квалификационный экзамен на его получение.

Уже осенью в отношении бывшего адвоката было возбуждено уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника. По информации ФСБ, Новиков после начала спецоперации покинул Россию и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины.

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