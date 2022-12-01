МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Адвокат Илья Новиков (признан в России физлицом – иноагентом) объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ.

Уточняется, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса. Другие подробности не приводятся.

25 ноября министерство юстиции РФ включило Новикова в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Помимо адвокатской деятельности Новиков известен выступлениями в телеигре "Что? Где? Когда?"

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова.

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