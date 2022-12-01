00:49Происшествия
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Адвокат Илья Новиков (признан в России физлицом – иноагентом) объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ.
Уточняется, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса. Другие подробности не приводятся.
25 ноября министерство юстиции РФ включило Новикова в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
Помимо адвокатской деятельности Новиков известен выступлениями в телеигре "Что? Где? Когда?"
Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!