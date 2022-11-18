Журналистку Ирину Шихман и рэпера Noize MC внесли в реестр физлиц-иноагентов

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Минюст РФ внес в список физических лиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман, рэпера Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC, и оппозиционного блогера Михаила Светова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Шихман Ирина Юрьевна, Алексеев Иван Александрович, Светов Михаил Владимирович", – указано в перечне.

Кроме того, в список внесли оппозиционного политика Вячеслава Мальцева, основателя интернет-ресурса "Диссернет" Андрея Заякина, а также журналистов Олимпиаду Усанову, Руслана Карпука, Дмитрия Колезева и Ирека Биккинина.

Ранее в реестр физлиц-иноагентов включили журналистку Екатерину Котрикадзе, гендиректора телеканала "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иноагента) Наталью Синдееву, адвоката Михаила Беньяша, журналиста Ивана Яковину, политолога Тараса Березовца и телеведущего Владимира Роменского.

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