10:17Происшествия
Главного редактора Republic Дмитрия Колезева объявили в розыск
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский журналист, главный редактор Republic (признан иноагентом в РФ) Дмитрий Колезев объявлен в уголовный розыск. Об этом свидетельствует база розыска МВД России.
"Колезев Дмитрий Евгеньевич 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ", – говорится в сообщении.
При этом не уточняется, по какой конкретной статье ищут журналиста. По информации открытых источников, Колезев покинул территорию России.
Ранее МВД объявило в розыск блогера Максима Каца (признан иноагентом в РФ). Уточняется, что конкретная статья в отношении блогера не была названа.
До этого Минюст РФ признал иноагентами юридические лица изданий "Росбалт" и Republic. В перечне также оказалась НКО "Якутия – Наше Мнение".
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!