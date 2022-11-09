Главного редактора Republic Дмитрия Колезева объявили в розыск

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский журналист, главный редактор Republic (признан иноагентом в РФ) Дмитрий Колезев объявлен в уголовный розыск. Об этом свидетельствует база розыска МВД России.

"Колезев Дмитрий Евгеньевич 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ", – говорится в сообщении.

При этом не уточняется, по какой конкретной статье ищут журналиста. По информации открытых источников, Колезев покинул территорию России.

Ранее МВД объявило в розыск блогера Максима Каца (признан иноагентом в РФ). Уточняется, что конкретная статья в отношении блогера не была названа.

До этого Минюст РФ признал иноагентами юридические лица изданий "Росбалт" и Republic. В перечне также оказалась НКО "Якутия – Наше Мнение".

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