Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов ООО "Иновещание"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Иновещание". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Иновещание", – говорится в сообщении ведомства.

Создателем "Иновещания" является историк и политолог Валерий Соловьев (признан в РФ СМИ-иноагентом).

До этого Минюст России пополнил реестр СМИ-иноагентов, включив в него ООО "Вольные люди". При этом из реестра НКО-иноагентов был исключен городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти".

В реестр физических лиц-иноагентов ранее включили главного редактора телеканала "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иноагента) Тихона Дзядко и кинокритика Антона Долина. В реестр СМИ-иноагентов тогда попали общественный деятель Кира Ярмыш, а также журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский и другие.

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