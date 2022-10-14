Минюст РФ внес в реестр иностранных СМИ-иноагентов ООО "Вольные люди"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции РФ внесло общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди" в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

"Указанное юридическое лицо было учреждено физическими лицами, ранее включенными в реестр, – Константиновым Д. В., Афанасьевым А. А.", – обозначено на официальном сайте ведомства.

Кроме того, Минюст сообщил об исключении городского благотворительного фонда "Фонд Тольятти" из реестра НКО-иноагентов. По информации ведомства, организация прекратила выполнять функции иностранного агента. Кроме того, была проведена проверка управления министерства по Самарской области.

На прошлой неделе министерство юстиции РФ включило рэпера Oxxxymiron в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Писатель Дмитрий Глуховский в тот же день был включен в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

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