Минюст РФ включил "Комитет против пыток" в реестр иноагентов

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Минюст России включил организацию "Комитет против пыток" в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его информации, целями работы данной организации является в том числе представление интересов граждан в органах следствия и суде, а также помощь в получении компенсации.

Источниками финансирования учреждения заявлен благотворительный фонд помощи потерпевшим от должностных преступлений.

Ранее Минюст включил в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, организацию "Апрельские тезисы". В министерстве отметили, что данное юрлицо было учреждено человеком, ранее включенным в реестр.

До этого министерство юстиции РФ также внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман и журналиста Юрия Дудя.