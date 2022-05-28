Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов

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В России нужно ввести более строгую ответственность для иноагентов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что нужно на законодательном уровне ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что представители творческих профессий, которые негативно отзываются о России, ее президенте и гражданах, должны быть внесены в реестр иноагентов.

Политик подчеркнула, что это ее личная позиция, сама инициатива еще не выдвигалась. При этом она не исключила, что данное предложение может быть воспринято как радикальное. Она также добавила, что речь идет не о всех, кто покинул Россию, а о тех, кто годами с ненавистью отзывается о стране.