Депутат ГД предложила внести выступающих против России артистов в реестр иноагентов

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Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что представители творческих профессий, которые негативно отзываются о России, ее президенте и гражданах, должны быть внесены в реестр иноагентов.

"Я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах. <...> И я бы им запретила творческую деятельность на территории страны", – приводит слова парламентария РИА Новости.

Политик подчеркнула, что это ее личная позиция, сама инициатива еще не выдвигалась. При этом она не исключила, что данное предложение может быть воспринято как радикальное. Она также добавила, что речь идет не о всех, кто покинул Россию, а о тех, кто годами с ненавистью отзывается о стране.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил генеральному прокурору Игорю Краснову обращение с инициативой расширить список лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей НКО.

Федоров подчеркнул, что в этом списке на сегодняшний день нет физлиц и некоммерческих организаций, признанных иноагентами. Депутат отметил, что соответственно эти люди могут спокойно регистрировать новые организации и с их помощью оказывать влияние на общество внутри РФ.