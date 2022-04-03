Песков рассказал, кто из покинувших Россию не является врагом государства

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул Россию, испугавшись или не поняв, что происходит.

"Собчак, Ургант, Тодоренко – они же не враги государства. <...> Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял, и они не являются врагами государства", – сказал он в эфире телеканала "Беларусь 24".

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что это касается не всех.

"Да, есть люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть. Которые стали нападать на наших героев военных. Вот это – враги государства. С ними мы будем бороться", – добавил он.

По словам Пескова, такие люди уже не смогут получать государственные гранты, сниматься в фильмах, средства на которые выделяются из госбюджета, или играть в государственных театрах.

Официальный представитель Кремля также заявил, что ни для России, ни для Белоруссии Украина не является дружественной страной. Песков напомнил, что Украина закрепила в своей конституции намерение вступить в НАТО, фактически запретила на своей территории российские СМИ и дала волю радикальным националистам.

Он подчеркнул, что одной из главных целей специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является спасение Донецкой и Луганской народных республик, а также восстановление их территорий в границах 2014 года.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.