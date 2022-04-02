Украина не является другом ни для России, ни для Белоруссии – Песков

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Ни для России, ни для Белоруссии Украина не является дружественной страной. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий.

"Украина – очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем – страна, враждебная для нас", – отметил он.

Представитель Кремля напомнил, что Украина закрепила в своей конституции намерение вступить в НАТО, фактически запретила на своей территории российские СМИ и дала волю радикальным националистам.

Он также коснулся хода российской спецоперации. По его словам, в рамках демилитаризации Украины в значительной степени разрушена военная инфраструктура страны.

Ранее Песков рассказал, что возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках переговорного процесса по урегулированию сложившейся ситуации должна предшествовать детальная проработка текста договоренностей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

