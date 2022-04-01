Путин в беседе с Эрдоганом оценил ход российско-украинских переговоров – Кремль

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого дал оценку переговорному процессу между Москвой и Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров российских и украинских представителей. Даны также принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса", – говорится в сообщении.
Уточняется, что Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил Россию за помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Очередной раунд переговоров РФ и Украины состоялся во вторник, 29 марта, в Стамбуле. По итогам встречи Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспекте. Также он заявил, что представители украинской стороны передали письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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