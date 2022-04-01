РФ и Украина продолжают переговоры в видеоформате – Мединский

Фото: телеграм-канал "Владимир Мединский"

Россия и Украина продолжают переговоры в видеоформате, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

По его словам, позиция Москвы по Крыму и Донбассу неизменна.

Ранее глава российской делегации по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что Москва предлагает провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав МИД.

Новый раунд переговоров РФ и Украины состоялся во вторник, 29 марта, в Стамбуле. По итогам встречи Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспекте.

Также он заявил, что представители украинской стороны передали письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.