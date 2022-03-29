Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

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Москва предлагает провести встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав МИД. Об этом заявил глава российский делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.

"Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей", – приводит слова Мединского ТАСС.

Он подчеркнул, что возможность заключить мир станет гораздо ближе при условии быстрой работы по договору и нахождению компромисса.

Новый раунд переговоров РФ и Украины состоялся во вторник, 29 марта, в Стамбуле. По итогам встречи Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспектах. Он также подчеркнул, что российская сторона получила понятно сформулированную позицию Киева.

Также он заявил, что представители украинской стороны передали письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.