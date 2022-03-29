Украина передала РФ письменные предложения по нейтральному статусу – Мединский

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Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что представители украинской стороны передали письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу.
"Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск", – рассказал руководитель делегации РФ.
Новый раунд переговоров РФ и Украины состоялся во вторник, 29 марта, в Стамбуле. В настоящий момент они завершены.
По итогам встречи Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспектах. Он также подчеркнул, что российская сторона получила понятно сформулированную позицию Киева.
29 марта стало известно, что российский бизнесмен Роман Абрамович присутствовал в стамбульском дворце Долмабахче во время приветствия президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом делегаций России и Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предприниматель задействован в обеспечении определенных контактов между Москвой и Киевом, а его участие в процессе одобрено обеими странами. При этом официальным членом российской делегации Абрамович не является, подчеркнул представитель Кремля.
После нового раунда переговоров Москвы и Киева замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил о кардинальном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Данное решение в Минобороны объяснили тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Киеву гарантий безопасности переходит в практическую плоскость.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Стамбуле завершились российско-украинские переговоры
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