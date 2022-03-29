Минобороны РФ сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях

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Министерство обороны России приняло решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, данное решение принято в связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Киеву гарантий безопасности переходит в практическую плоскость.

Фомин отметил, что Минобороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания договора приняло решение в разы сократить военную активность на вышеуказанных направлениях.

"Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы", – добавил Фомин.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что главные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине уже выполнены. По его словам, удалось существенно снизить боевой потенциал ВСУ. Шойгу добавил, что это позволяет сосредоточить основное внимание на освобождении Донбасса.

Министр также добавил, что Россия адекватно отреагирует на поставку странами НАТО боевых самолетов и систем ПВО на Украину. Шойгу подчеркнул, что специальная операция продолжится до достижения поставленных целей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

