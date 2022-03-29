Шойгу заявил о выполнении главных задач первого этапа спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Главные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине уже выполнены. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, удалось существенно снизить боевой потенциал Вооруженных сил Украины. Шойгу добавил, что это позволяет сосредоточить основное внимание на освобождении Донбасса.

"Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах. В Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству. Турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор", – приводит слова Шойгу ТАСС.

Министр также добавил, что Россия адекватно отреагирует на поставку странами НАТО боевых самолетов и систем ПВО на Украину. Шойгу подчеркнул, что специальная операция продолжится до достижения поставленных целей.

Он рассказал, что в ходе операции Вооруженные силы России активно помогают гражданам ДНР и ЛНР налаживать мирную жизнь. В частности, жителям оказывается гуманитарная помощь. На Украине уже провели 684 гуманитарные акции. 6 079 тонн грузов поставили в 210 населенных пунктов.

Ранее Минобороны опубликовало видео поражения украинской бронетехники на стоянке. На видео демонстрируются кадры с борта беспилотного летательного аппарата, барражирующего над целью. Точным попаданием артиллерийские самоходные системы, танки и автомобильная техника ВСУ были уничтожены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

