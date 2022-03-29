Украина пообещала наказать преступников, пытавших военных РФ – Мединский

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Украинская сторона в ходе переговоров с РФ в Стамбуле пообещала принять жесткие меры в отношении бойцов ВСУ, пытавших пленных российских военнослужащих, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.
Выступая по итогам переговоров, помощник президента РФ отметил, что российская сторона заявила Украине протест в связи с зафиксированными фактами издевательств над военнослужащими Вооруженных сил России.
"Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают, (в отношении. – Прим. ред.) тех, кто допускал эти военные преступления", – сказал Мединский.
Делегации России и Украины встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле для очных переговоров.
Перед началом переговоров выступил Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать личной встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Эрдоган призвал стороны конфликта установить режим прекращения огня.
Также переговорам предшествовала встреча тет-а-тет руководителя российской делегации Владимира Мединского и члена украинской делегации Давида Арахамии.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия и Украина в Стамбуле впервые за три недели проводят очный раунд переговоров
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