Делегации России и Украины встретились в Стамбуле

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Делегации России и Украины прибыли в Стамбул для очных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом переговоров выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эрдоган также заявил о готовности организовать встречу двух лидеров в Турции.

"Переговорный процесс между Россией и Украиной повысил надежду на мир. Обеспечение прекращения огня как можно скорее стало бы выгодно всем сторонам", – подчеркнул президент Турции.

Он также выразил надежду, что встречи принесут пользу обеим сторонам конфликта. По его словам, необходимо справедливое решение, которое можно реализовать на практике.

"Мы готовы помогать мирному процессу столько, сколько вам будет нужно", – сказал Эрдоган.

Переговоры двух стран при участии президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана пройдут в Стамбуле во дворце Долмабахче. Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне сообщал, что шансы на договоренность между Россией и Украиной есть.

Глава делегации РФ Владимир Мединский отмечал, что позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам на переговорах, но по главным топчутся на месте.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прогресса в вопросе встречи Путина и Зеленского пока нет. Так он ответил на вопрос о возможной встрече двух лидеров по итогам переговоров делегаций, которые пройдут в Стамбуле.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

