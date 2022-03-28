Обмен пленными не является темой переговоров делегаций РФ и Украины – Песков

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Российская и украинская делегация не планируют обсуждать вопрос обмена пленными на предстоящих переговорах в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Это не является темой для переговоров между двумя делегациями", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины возобновятся сегодня-завтра в Стамбуле в очном формате. Он отметил, что денацификация и демилитаризация являются обязательными для России элементами будущих договоренностей с Украиной.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.