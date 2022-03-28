Лавров рассказал, когда возобновятся переговоры РФ и Украины в очном формате

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Переговоры России и Украины возобновятся сегодня-завтра в Стамбуле в очном формате, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

Он напомнил, что, как только украинская сторона после начала специальной военной операции предложила начать переговоры, Москва согласилась.

"Эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться, буквально сегодня-завтра в Стамбуле уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций", – цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что денацификация и демилитаризация являются обязательными для России элементами будущих договоренностей с Украиной. По словам Лаврова, представители нацбатальонов на Украине сейчас на практике осваивают нацистские методы ведения войны.

"Если вы видели, как обходятся сейчас с российскими военнопленными нацисты-украинцы из батальона "Азов" или "Айдар", думаю, вам все станет понятно", – заключил глава МИД.

Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил, что новый раунд переговоров российской и украинской сторон пройдет в очном формате 29–30 марта.

Глава делегации РФ отмечал, что позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам на переговорах, но по главным топчутся на месте.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что

переговоры между Москвой и Киевом идут тяжело из-за непоследовательного поведения украинской стороны. По его словам, в процессе переговоров Киев отказывается от собственных предложений.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.