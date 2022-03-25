Мединский прокомментировал призывы Киева поставлять больше оружия, "чтобы убивать русских"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Помощник президента Владимир Мединский прокомментировал призывы официальных украинских лиц поставлять Киеву больше оружия, "чтобы убивать русских". Он отметил, что подобные высказывания "попахивают "геббельсовщиной".
Глава делегации РФ в переговорах с Украиной подчеркнул, что давать оценку подобным заявлениям ему приходится с большим сожалением, поскольку изначально была договоренность не раскрывать ход переговоров и их течение.
"Однако в СМИ звучит много высказываний, так или иначе связанных с переговорным процессом. Конечно, эти выступления – прямое обращение к Западу: "Дайте нам больше оружия, больше крылатых ракет, современное ПВО, оружие, чтобы убивать русских, Россия – это государство, которое не имеет права на существование в современном мире, Россия – это варварская страна". Это настолько попахивает "геббельсовщиной", что мне, честно говоря, не хотелось бы это комментировать", – цитирует Мединского ТАСС.
Помощник президента признался, что у него нет "ни оправдания, ни понимания" подобным высказываниям в адрес России и ее народа.
Кроме того, Мединский подчеркнул, что на основании некоторых заявлений членов украинской делегации можно сделать вывод о том, что руководство Украины согласовывает все свои переговорные позиции с зарубежными советниками.
"Собственно, это достаточно откровенно, за это их можно поблагодарить, это весьма саморазоблачительно", – заключил помощник президента.
Ранее Мединский сообщил, что позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам на переговорах, однако по главным аспектам взаимопонимание еще не достигнуто. Глава российской делегации добавил, что переговоры шли всю неделю в режиме ВКС и продолжатся в субботу.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Запад подталкивает Россию к разрушению политической системы и всей страны – Мединский
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