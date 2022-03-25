В Кремле оценили идею Мединского воспевать флаг в школах

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Предложение помощника президента РФ Владимира Мединского о введении в российских школах практики воспевания флага России является его инициативой в качестве главы Российского военно-исторического общества, однако оно не связано с официальной позицией государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский заявил, что в России нужно ввести практику воспевания в школах государственных символов по аналогии с США. Он напомнил, что последние 150 лет во всех государственных и частных школах США учебный день начинался с короткой молитвы во славу Америке.