Санкции Запада привели к консолидации российского общества – Медведев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Вводя санкции против РФ, Запад пытается настроить российское общество против властей, однако происходит наоборот – граждане страны только больше консолидируются. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Они абсолютно не понимают нашей ментальности... Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление, <...> происходит консолидация общества", – сказал он.

Медведев напомнил, что за каждым крупным российским бизнесом, на который пытается надавить Запад, стоят целые отрасли экономики, в которых трудятся сотни тысяч и даже миллионы граждан. По его словам, в таких условиях государство поддерживают даже те, кто был с его решениями в какой-то степени не согласен.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета. Сегодня, считает он, решается судьба России и ее будущее место в мире.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.