Мединский заявил, что сегодня на кону само существование России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский считает, что в нынешних условиях актуален вопрос о существовании России. Об этом он заявил в ходе заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению.

"На кону сегодня само существование России", – цитирует его РИА Новости.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

Позже, выступая перед россиянами в День воссоединения Крыма с РФ, Путин объяснил, что целью военной операции на Украине является спасение Донбасса от геноцида. Он напомнил, что после несогласия жителей региона с результатами госпереворота на Украине, Киев систематически подвергал их обстрелам из пушек, наносил удары авиации.

