Путин назвал целью военной операции на Украине избавление Донбасса от геноцида

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Против Донбасса совершался геноцид, а избавление от этого является целью военной операции на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на митинге-концерте "Крымская весна" в "Лужниках".

"Мне приходят в голову слова из Священного Писания: "Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих", – отметил глава России.

По словам президента России, Киев организовал против жителей Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом, карательные военные операции. Граждан систематически подвергали обстрелам из пушек, наносили удары авиации. Все это называется геноцидом, подчеркнул российский лидер.

Также Путин добавил, что Вооруженные силы России проявляют героизм на Украине. Военные поддерживают друг друга, как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя, отметил он.

"Такого единения у нас не было давно", – заключил Путин.

Ранее президент России заявил, что в Крыму будут реализованы все намеченные планы. По словам российского лидера, полуостров нужно было вытащить из унизительного состояния, в котором он находился до 2014 года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

