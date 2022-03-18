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16:11

Российские ударные вертолеты уничтожили огневые позиции ВСУ

политикабезопасность

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы группы ударных вертолетов Ка-52 при обеспечении высадки тактического десанта на одном из военных аэродромов Украины.

В Минобороны отметили, что вертолеты Ми-24 и Ка-52 поразили огневые позиции операторов ПЗРК, бронированную технику и зенитные установки ВСУ по периметру аэродрома.

Боевое применение велось стрелковым и ракетным вооружением вертолетов с различных видов маневра, что обеспечило безопасную высадку тактического десанта.

В ходе операции командир ведущего вертолета Ка-52, попавший под интенсивный огонь ПЗРК, прикрыл группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом.

"Получив повреждения, экипаж совершил вынужденную посадку и занял круговую оборону, которую держал, несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ, до прибытия второй ударной группы вертолетов", – говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что позже экипаж эвакуировали.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО отразили удар ВСУ из "Точки-У" по Мелитополю. Удары были нанесены ракетами с кассетными частями по жилым кварталам ночью 18 марта. Как уточнил Конашенков, обстрел производился с северного направления, с юго-восточной окраины Запорожья, контролируемого украинскими националистами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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