МО РФ показало кадры уничтожения военной техники ВСУ под Черниговом

Видео: министерство обороны России

Российские военные уничтожили военную технику и боеприпасы ВСУ в Черниговской области с применением беспилотника для корректировки огня. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

Точным попаданием были уничтожены совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц военной техники и оружия.

Ранее сообщалось, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области. Также войска ДНР, продолжая наступательные действия, взяли под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышли на рубеж Верхнеторецкое – Новоселовка.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

