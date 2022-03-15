Российские военнослужащие взяли под полный контроль Херсонскую область

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области.

Также войска Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяли под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышли на рубеж Верхнеторецкое – Новоселовка.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что российские военные контролируют ситуацию на Запорожской и Чернобыльской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций. Все усилия направлены на недопущение провокаций.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

