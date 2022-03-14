Летчик российского Су-25 посадил штурмовик после попадания ракеты ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Украинские военнослужащие выпустили ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса по российскому штурмовику Су-25, следующему вторым в паре. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, летчик поврежденного самолета принял решение отключить двигатель и не покидать борт. Летчик второго штурмовика Денис Литвинов осуществил перестроение и прикрыл товарища от второй ракеты. Он отстрелил тепловые ловушки и увел ракету в сторону.
"При заходе на посадку летчик поврежденного Су-25 доложил об отказе систем управления и контроля самолета, выполняя посадку по командам летчика, прикрывающего его. Посадка произведена без происшествий", – говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны также отметили хладнокровные и умелые действия второго летчика, которые помогли спасти жизнь товарищу и сохранить самолет. Военнослужащие будут представлены к наградам.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Отличившимся в ходе спецоперации по защите Донбасса вручили государственные награды
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