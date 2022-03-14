Российские военные поразили 3 920 объектов инфраструктуры ВСУ

Фото: ТАСС/Виталий Невар
За все время специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР военнослужащие РФ поразили 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Он уточнил, что были выведены из строя 143 беспилотника, 1 267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 028 единиц военной автотехники.
Кроме того, российские военнослужащие, продолжая наступление, вышли на рубеж населенных пунктов Водное, Сладкое, Степное, Тарамук и Славное.
"Продвижение за сутки составило 11 километров", – отметил генерал-майор.
По словам Конашенкова, военные ЛНР, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направлений, осуществляют бои против украинских националистов на северо-восточных окраинах города.
До этого ВС России уничтожили порядка 180 зарубежных наемников и крупную партию иностранного оружия в Львовской области. Удар ВС РФ был нанесен по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Четвертый рауд переговоров Москвы и Киева пройдет 14 марта
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