МО РФ показало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Видео: министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения штурмовиками Су-25 ВКС РФ склада с боеприпасами украинской армии.

"Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением", – рассказали в министерстве.

После выполнения боевого применения штурмовики вернулись на аэродром базирования. Согласно результатам объективного контроля, цель была уничтожена.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные уничтожили 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины. В частности, были выведены из строя 100 самолетов, 139 БПЛА, 1 234 танка и других боевых бронированных машин и 122 реактивные системы залпового огня.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.