МО РФ показало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ

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"Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением", – рассказали в министерстве.
После выполнения боевого применения штурмовики вернулись на аэродром базирования. Согласно результатам объективного контроля, цель была уничтожена.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные уничтожили 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины. В частности, были выведены из строя 100 самолетов, 139 БПЛА, 1 234 танка и других боевых бронированных машин и 122 реактивные системы залпового огня.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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