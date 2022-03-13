ВС РФ уничтожили 3 736 объектов ВСУ с начала спецоперации на Украине

С начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные уничтожили 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, были выведены из строя 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1 234 танка и других боевых бронированных машин и 122 реактивные системы залпового огня. Помимо прочего, были уничтожены 452 орудия полевой артиллерии и миномета и 1 013 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российские военные заняли еще пять населенных пунктов. Таким образом, продвижение за день составило до 9 километров.

"Установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка", – уточнил Конашенков.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения российской артиллерией командного пункта украинских войск. На видео с беспилотника зафиксировано точное попадание артиллерийского снаряда. Цель была полностью уничтожена.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.