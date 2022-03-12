Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52

Видео: YouTube/Минобороны России

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Видеозапись удара опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах показано точное попадание ракеты "Вихрь" в украинскую гусеничную бронемашину.

"Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот, для уничтожения объектов ВСУ применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты", – говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Минобороны РФ показало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ и Народной милиции ДНР. Так, украинские военные полностью потеряли населенный пункт Волноваха. Кроме того, военные РФ вышли на рубеж Новодонецкого, Новомайского и Егоровки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

