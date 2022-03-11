Власти Украины запретили мэрам городов контакты с Россией под угрозой расстрела – МО РФ

Фото: АР/Russian Defense Ministry Press Service

Власти Украины не разрешают мэрам городов контактировать с Россией. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Всех несогласных при этом просто расстреливают", – сказал руководитель военного ведомства.

Он добавил, что украинская сторона не позволяет проводить переговоры даже по организации гуманитарных коридоров.

Ранее Мизинцев заявил, что Украина согласовала только два из десяти предложенных Москвой гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. При этом ни один из одобренных маршрутов не ведет в сторону России.

До этого Мизинцев рассказал, что украинские националисты используют режим тишины только для улучшения своих позиций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.