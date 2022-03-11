Киев согласовал лишь 2 из предложенных РФ 10 гуманитарных коридоров – МО РФ

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Украина согласовала только два из предложенных Москвой десяти гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Из них – ни одного в сторону России, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.
"В соответствии со взятыми обязательствами и исключительно в гуманных целях Российская Федерация сегодня с 10 часов утра по московскому времени открыла десять гуманитарных коридоров для проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", – сказал он.
Мизинцев добавил, что киевские власти дополнительно заявили еще четыре маршрута из Изюма, Энергодара, Волновахи и на житомирском направлении. Москва в гуманных целях согласилась и с ними, подчеркнул он.
При этом генерал-полковник отметил, что по вине украинской стороны сорвана эвакуация из города Изюма в город Лозовая: маршруты движения там заминированы.
"Официальный Киев по-прежнему продолжает категорически отвергать гуманитарные коридоры в сторону России, утверждая, что мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации, просто нет", – сказал он.
Также Мизинцев сообщил, что в заложниках у украинских неонацистов остаются более 7 тысяч граждан из 21 государства.
Ранее Михаил Мизинцев рассказал, что украинские националисты используют режим тишины только для улучшения своих позиций.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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