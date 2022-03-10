Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Украинские националисты и прибывшие в страну иностранные наемники обстреливают российских военных медиков, такие случаи особенно участились в последнее время, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесенной символикой – красным крестом", – сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, боевики ведут снайперский огонь с больших дистанций по медикам, которые оказывают помощь раненым российским военным и мирным жителям. Он подчеркнул, что данные действия являются нарушением гуманитарного права и подтверждают нацистскую сущность властей Украины.
"Предупреждаем повторно: самое лучшее, что ждет иностранных наемников, задержанных в районах боевых действий, привлечение к уголовной ответственности", – заключил генерал.
Ранее Конашенков заявил, что распространяемые Киевом сообщения о том, что российская авиация якобы нанесла удар по больнице № 3 в Мариуполе, являются провокацией, срежиссированной для дискредитации России. Он подчеркнул, что российские военные 9 марта не выполняли никаких задач по поражению наземных целей в городе.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинские националисты нападают на российских медиков – МО РФ
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