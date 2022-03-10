В МО РФ назвали "авиаудар" по Мариуполю срежиссированной провокацией

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Распространяемые Киевом сообщения о том, что российская авиация якобы нанесла удар по больнице № 3 в Мариуполе, являются провокацией. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что российское военное ведомство 9 марта объявило режим тишины с целью безопасной эвакуации гражданского населения Мариуполя. В связи с этим российские военные не выполняли никаких задач по поражению наземных целей в городе.

"Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений: якобы имевший место авиаудар – полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории", – заявил Конашенков.

По его словам, российская сторона уже отмечала, что все медицинские учреждения Мариуполя, в том числе больница № 3, прекратили свою работу еще в февраля, поскольку весь персонал и пациенты были разогнаны националистами.

"Здание больницы из-за выгодного тактического расположения близко к центру города переоборудовано в опорный пункт нацбатальона "Азов", – заключил генерал.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал информацию об обстреле роддома в Мариуполе. По его словам, здание давно стало базой для экстремистов, там не было пациентов и персонала. Он отметил, что данные о базировании в здании экстремистов Россия передала ООН на заседании Совета безопасности.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

