Украинские националисты устроили провокацию на энергосетях ЧАЭС – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Украинские националистические подразделения совершили опасную провокацию, заявил статс-секретарь – замглавы Минобороны РФ Николай Панков.

"Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию", – цитирует его ТАСС.

Панков уточнил, что российские специалисты оперативно перевели станцию на резервные дизельные источники энергоснабжения. При этом, по его словам, украинская сторона уклоняется от организации ремонтно-восстановительных работ.

"Это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов", – заключил Панков.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что националисты в Харькове заставляют местных жителей препятствовать выходу людей по гуманитарным коридорам. Он отметил, что к украинскому населению постепенно приходит понимание того, что они ничего не значат для действующего режима.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.