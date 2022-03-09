Националисты в Харькове заставляют местных жителей устраивать баррикады – Минобороны РФ

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Националисты в Харькове заставляют местных жителей препятствовать выходу людей по гуманитарным коридорам. Об этом заявил глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Харькове националисты под угрозой применения оружия заставляют местных жителей устраивать баррикады из автомобильных шин на каждом перекрестке с целью воспрепятствования выхода мирных жителей к гуманитарных коридорам", – цитирует Мизинцева ТАСС.

Он отметил, что к украинскому населению постепенно приходит понимание того, что они ничего не значат для действующего режима.

"Жители городов и населенных пунктов утратили и без того сомнительную веру в действующую власть, которая предпочитает не замечать человеческих страданий", – заключил генерал-полковник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что националисты на Украине препятствуют выводу мирных жителей из опасных зон, а информацию об эвакуации от населения намеренно скрывают.

Между тем Вооруженные силы России регулярно объявляют режим тишины и планируют организовать гуманитарные коридоры. Эвакуировать мирных жителей пытаются из пяти городов: Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. По словам замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, за минувшие сутки более 40 человек покинули Мариуполь, из них 6 – это дети.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.