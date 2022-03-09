Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

13:38

В МИД РФ призвали Украину обеспечить безопасный проход мирных жителей по гумкоридорам

политика

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Россия призывает Украину сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей по гуманитарным коридорам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возвращаюсь к переговорам. К сожалению, на практике договоренности зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперед", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что более 40 человек покинули Мариуполь за минувшие сутки.

Россия с 10:00 среды, 9 марта, объявила на Украине режим тишины и открыла гуманитарные коридоры из Киева через территорию Белоруссии в город Гомель, а также обеспечила гумкоридор из Чернигова в Гомель, из Сум в Полтаву или Белгород, а также из Харькова в Белгород.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Режим тишины для эвакуации мирного населения объявили на Украине

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать