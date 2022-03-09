В МИД РФ призвали Украину обеспечить безопасный проход мирных жителей по гумкоридорам

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Россия призывает Украину сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей по гуманитарным коридорам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Возвращаюсь к переговорам. К сожалению, на практике договоренности зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперед", – приводит слова Захаровой РИА Новости.
Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что более 40 человек покинули Мариуполь за минувшие сутки.
Россия с 10:00 среды, 9 марта, объявила на Украине режим тишины и открыла гуманитарные коридоры из Киева через территорию Белоруссии в город Гомель, а также обеспечила гумкоридор из Чернигова в Гомель, из Сум в Полтаву или Белгород, а также из Харькова в Белгород.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Режим тишины для эвакуации мирного населения объявили на Украине
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