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безопасность

08 марта, 20:23

Войска ЛНР, ДНР и России установили контроль над семью населенными пунктами

безопасность

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Войска ЛНР, ДНР и России взяли под контроль семь населенных пунктов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

В частности, войска ЛНР установили контроль над двумя населенными пунктами, в том числе над Нижним.

"Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Оленовка, Польное и Южнодонбасское", – сказал Конашенков.

В свою очередь, российские ВС взяли под контроль два населенных пункта, в частности, поселок Передовое.

Конашенков отметил, что в ходе спецоперации военные РФ уничтожили 2 581 объект военной инфраструктуры Украины. В их числе 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил.

"Уничтожено <...> 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", а также 81 радиолокационная станция", - продолжил представитель Минобороны.

Кроме того, выведены из строя 897 танков, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Минобороны РФ сообщили о сети из 30 биологических лабораторий на Украине

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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