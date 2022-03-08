Войска ЛНР, ДНР и России установили контроль над семью населенными пунктами

08 марта, 20:23
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Войска ЛНР, ДНР и России взяли под контроль семь населенных пунктов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
В частности, войска ЛНР установили контроль над двумя населенными пунктами, в том числе над Нижним.
"Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Оленовка, Польное и Южнодонбасское", – сказал Конашенков.
В свою очередь, российские ВС взяли под контроль два населенных пункта, в частности, поселок Передовое.
Конашенков отметил, что в ходе спецоперации военные РФ уничтожили 2 581 объект военной инфраструктуры Украины. В их числе 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил.
"Уничтожено <...> 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", а также 81 радиолокационная станция", - продолжил представитель Минобороны.
Кроме того, выведены из строя 897 танков, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ сообщили о сети из 30 биологических лабораторий на Украине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: