В Кремле назвали условия прекращения российской спецоперации на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия для прекращения специальной военной операции на Украине.

"Им (украинцам. – Прим. ред.) сказали, что все это может остановиться в один момент. <...> Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим. Им следует прекратить боевые действия", – приводит слова Пескова агентство Reuters.

Он уточнил, что это возможно при внесении поправок в Конституцию Украины и отказе от вступления в "какой-либо блок". Также по словам Пескова, украинская сторона должна признать Крым российским, а Донецкую и Луганскую народные республики – независимыми.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

